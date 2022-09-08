Україна

У когорті запроданців прибуло.

Колишній гравець Шахтаря, Маріуполя, Ворскли, Дніпра та Металіста Денис Кулаков повернувся до держави-терориста.

36-річного українця, який має у своєму активі 2 матчі за національну збірну, було внесено до заявки Уралу на новий сезон чемпіонату росії.

Зазначимо, що Кулаков є уродженцем міста Ізюм у Харківський області. Саме там майбутній запроданець розпочинав свій футбольний шлях.

Із самого початку повномасштбного російського вторгнення Ізюм щодня страждав від російських обстрілів та зазнав серйозних руйнувань. З початку квітня місто перебуває під окупацією держави-терориста.

Зазначимо, що на початку березня Кулаков залишився Урал. Судячи з усього, за півроку йому захотілося "годувати родину" знову.

Разом із Кулаковим у березні клуб із Єкатирєнбурга покинув ще один українець Ярослав Годзюр. 37-річний воротар до країни-агресора після цього не повертався і досі перебуває без клубу.