У когорті запроданців прибуло.
Денис Кулаков, ФК Металіст
08 вересня 2022, 17:58
Колишній гравець Шахтаря, Маріуполя, Ворскли, Дніпра та Металіста Денис Кулаков повернувся до держави-терориста.
36-річного українця, який має у своєму активі 2 матчі за національну збірну, було внесено до заявки Уралу на новий сезон чемпіонату росії.
Зазначимо, що Кулаков є уродженцем міста Ізюм у Харківський області. Саме там майбутній запроданець розпочинав свій футбольний шлях.
Із самого початку повномасштбного російського вторгнення Ізюм щодня страждав від російських обстрілів та зазнав серйозних руйнувань. З початку квітня місто перебуває під окупацією держави-терориста.
Зазначимо, що на початку березня Кулаков залишився Урал. Судячи з усього, за півроку йому захотілося "годувати родину" знову.
Разом із Кулаковим у березні клуб із Єкатирєнбурга покинув ще один українець Ярослав Годзюр. 37-річний воротар до країни-агресора після цього не повертався і досі перебуває без клубу.