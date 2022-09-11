Україна

Наставник рівненського клубу поділився своїми думками після гри із Кривбасом.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував перемогу своєї команди у матчі четвертого туру УПЛ проти Кривбасу (1:0).

"Вітаю з перемогою усіх наших вболівальників. З хорошим результатом і хорошою грою. Сьогодні ми повністю контролювали хід матчу. Сподобалося, як футболісти працювали з м'ячем. Створювали моменти, забили прекрасний гол. Могли забити ще — не вистачало завершальної передачі. Мусимо більше працювати над цим. Але загалом мені сподобалася гра команди. Ми заслужено перемогли.

Справді, треба визнати, що ми вдало стартували у сезоні. Ми здобули три перемоги у перших чотирьох матчах. Усі ці матчі ми провели на виїзді. І нашими суперниками були команди, які ставлять перед собою серйозні задачі. Кривбас, наскільки мені відомо, декларує задачу потрапляння до єврокубків. Дніпро-1, Ворскла, дуже непростий Чорноморець.

Так, ми важко працювали на зборах. За рахунок самовіддачі і дисципліни на футбольному полі здобули цей результат. Шукаємо свої шанси у контратаках і намагаємося дисципліновано грати перед власними воротами. Вдячний футболістам, що виходять і здобувають результат у матчах проти серйозних суперників.

Так, зараз ми на піднесенні. Чотири дні відпочинемо. А потім, повірте, з новими силами працюватимемо на повну на тренуваннях. Бо ми високо підняли планку і опускати її вже не можемо", - наводить слова Вірта прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Верес.