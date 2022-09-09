Ліга Європи

З київським клубом румунський фахівець провів 78 поєдинків.

Учора київське Динамо поступилося турецькому Фенербахчі (1:2) у матчі першого туру групового етапу Ліги Європи.

Для головного тренера киян Мірчі Луческу це був 650 матч на чолі українських клубів. На його рахунку 402 матчі у чемпіонаті України, 160 – у єврокубках, 75 – у кубку України та 13 – у Суперкубку країни.

З київським клубом Луческу провів 78 матчів, а решту 572 з донецьким Шахтарем. Усього він здобув 440 перемог, 103 рази грав унічию та 107 разів програв. Різниця м'ячів – 1357:526.

У 160 матчах у єврокубках було здобуто 86 перемог, 34 нічиї та отримано 58 поразок. Різниця м'ячів – 226:200.

Раніше повідомлялося, що Сергій Сидорчук провів 290 матч у складі Динамо.