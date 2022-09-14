Україна

Володимир Шаран поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Головний тренер Міная Володимир Шаран прокоментував перемогу своєї команди у матчі четвертого туру УПЛ проти Інгульця (2:1).

"Вітаю всіх вболівальників Минаю. Це дійсно історична ― перша виїзна перемога в Прем’єр-лізі. Ми розуміли, що буде важка гра. Їй передував важкий переїзд: до Львова ми дістались автобусом, далі їхали потягом до Знам’янки і знову автобусом до Олександрії. Вдячний керівництву за те, що ми приїхали за два дні до матчу і встигли відпочити. Але все одно відчували втому. Молодці хлопці, що змогли себе перебороти й правильно зіграли ― тактично і забили два красиві м’ячі.

Я задоволений діями та самовіддачею наших хлопців. Напевно, єдина прикра помилка ― це вилучення нашого воротаря. Прикро, тому що у наступного поєдинку проти Львова ми не можемо розраховувати на Бандуру.

Що до гри, ми свідомо віддавали супернику ініціативу і діяли на контратаках. Але це було виправдано і, як на мене, ми здобули заслужену перемогу. Ще раз вітаю всіх вболівальників.

Вилучення Бандури? Я подивився в записі цей момент. Він раніше міг зіграти рукою, коли м’яч ще був у штрафній площі. Але сталося як сталося. Олександр намагався зіграти головою, а потім вже просто виручав як міг, адже м’яч летів у ворота. Але зі штрафного рикошетом від Трубочкіна м’яч все ж опинився у сітці. Звичайно, останні п’ять хвилин були напружені, але хлопці витримали. І Кемкін впевнено увійшов у гру. В пропущеному голі він не винен. Це взагалі його перша гра в УПЛ.

Заміни підсилили нашу гру. І Колесник, і Рогозинський молодці. Я ще хотів зробити три заміни ― випустити Селезньова, Касімова та Байдала. Але добре, що не встиг, бо потім довелось би комусь із польових гравців займати місце у воротах. Не знаю, кому б довелось брати на себе цю відповідальність ― на останні 5 хвилин одягати перчатки та займати місце у воротах", – сказав Шаран на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Минай.