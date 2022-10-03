Україна

Голкіпер "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Воротар київського Динамо Денис Бойко прокоментував перемогу своєї команди у матчі п'ятого туру УПЛ проти Минаю (1:0).

"Сьогодні ми маємо можливість грати у футбол завдяки таким героям, як цей хлопець! І робимо ми це заради таких людей як він!

Може, не завжди все виходить належним чином, але кожного разу, виходячи на поле, ми викладаємося на максимум і мріємо, щоб ви пишалися нами! І повірте, робимо для цього все можливе!

Мурашки по шкірі, коли наші поранені воїни приходять підтримувати улюблений клуб! Ця перемога для Вас! Слава Вам, доблесні воїни ЗСУ!" — написав Бойко в Instagram.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай – Динамо.