Україна

Автор хет-трику поділився своїми думками після гри із Зорею.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик прокоментував перемогу своєї команди у матчі шостого туру УПЛ проти Зорі (3:0), у якому він оформив хет-трик.

"Зоря добре грала, але ми виконали установку тренера. Вся команда зіграла дуже добре на своїх позиціях, в нас все виходило. Тому й такий результат.

Травма Валерія Лучкевича? Для нас це втрата. Валерій – один з ключових гравців нашої команди. Але, думаю, що ця травма зробить його лише сильнішим. Я сам переніс таку травму і знаю, наскільки це складно. Впевнений, що він повернеться ще сильнішим.

Ми трішки втомилися, але всі ми відновлюємося та налаштовуємося на кожну гру як на новий бій. Думаю, що кожному гравцю приємніше грати, ніж тренуватися. Тому це лише нам на користь. Ми всі граємо та тримаємо себе в тонусі.

Можливо, в матчі проти Вадуцу нас розслабив швидкий гол. Але ми виконали роботу над помилками, і, вважаю, наступна гра буде зовсім іншою Ще є три гри, і не треба панікувати. Все ще у наших руках та ногах", - наводить слова Довбика прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Довбик — автор другого хет-трику Дніпра-1 в УПЛ.