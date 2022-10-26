Україна

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 25 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 25 жовтня:

Французький спеціаліст Зінедін Зідан анонсував повернення до тренерської роботи найближчим часом.

Нападник Кріштіану Роналду повернувся до тренувань у складі основної команди Манчестер Юнайтед.

Донецький Шахтар гарантував собі участь у плей-оф Ліги Європи УЄФА навесні наступного року.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.