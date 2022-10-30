Україна

Богдан Михайліченко поділився своїми думками після гри із Олександрією.

Захисник донецького Шахтаря Богдан Михайліченко прокоментував нічийний результат у матчі десятого туру УПЛ проти Олександрії (2:2).

"Команда добре грала, але, на жаль, ми не взяли три очки. Уся команда розчарована. Тож готуватимемось далі.

У моменті з голом ми зробили ротацію на фланзі, і я опинився в центрі поля. Побачив, що атака йде правим флангом і Тейлор пішов обігравати сам на сам. Подумав, що піду до штрафного, а Тейлор розіграв і викотив м’яч мені. Так і вийшло, що я там опинився.

Після повітряної тривоги ми добре розпочали, забили швидкий гол. А після вилучення лишалося ще багато часу, ми оборонялись і будували гру від контратак. Під час повітряної тривоги розбирали деякі ситуації.

Настрій перед Лейпцигом? Настрій бойовий, готуватимемось", - наводить слова Михайліченка прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Олександрія.