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Коментар хавбека "спортклубівців".

Півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок дав інтерв'ю після поразки своєї команди від Кривбаса у матчі 15 туру УПЛ.

Зазначимо, що наразі команда Олександра Кучера посідає першу сходинку у чемпіонаті, випереджаючи Шахтар на 5 пунктів. "Гірники" при цьому мають матч у запасі.

"Поразка є поразка. Не можна пропускати такі м’ячі. Коли виграєш 1:0, грати в обороні вся команда має більш організовано. Другий, зрозуміло, отримали у відповідь на те, що великими силами йшли вперед, а перший, вважаю, не можна так пропускати.

В цілому, якщо брати півріччя, завершили не на мажорній ноті, але воно вийшло дуже добрим. Особливо враховуючи те, що в нашій обоймі вже більше двох місяців перебуває не більше 14-ти польових гравців. Тому не треба вішати носа. Маємо добре відновитися, попрацювати на зборах, підсилитися та готуватися до другого кола й матчів єврокубків".

Далі Олександр посміхаючись відповів на питання, наскільки він був у змозі грати, враховуючи хворобу і майже цілковиту відсутність підготовки до гри.

"Так, був готовий не на сто відсотків. Два дні хворів, потім був день у дорозі, а перематчеве тренування провів не повністю. Але не будемо шукати виправдання. Якщо виходиш – маєш досягати позитивного результату. А з Кривбасом це не вдалося.

Так, поле не дозволяло грати у той футбол, в який ми хочемо. Але, повторюся, вийшовши вперед у рахунку, не мали права пропускати такий гол.

Ми, звичайно, налаштовувалися на кожну гру, але щоб завершити півріччя на першому місці… Це було у мріях (сміється)".

Насамкінець хавбек збірної України, чого тепер відчуває більше: мотивацію або тиск побоювання втратити позиції.

"Найбільше я відчуваю у собі мотивацію. Працювати, працювати та ще раз працювати. Маємо добре провести збори та підготуватися до другої частини. Це дуже важливо, адже буде вдвічі, а то й втричі важче, ніж зараз" — підсумував Піхальонок.

Нагадаємо, враженнями від поєдинку також поділився "кривбасівець" Роман Дебелко.