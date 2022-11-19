Україна

Хавбек дніпрян поділився своїми думками після гри із Шахтарем.

Півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок прокоментував перемогу своєї команди у матчі 14 туру УПЛ проти донецького Шахтаря (2:1), у якому він відзначився голом.

"Емоції неймовірні! Ми перемогли гранда українського футболу, віддали усі сили та заслужили на цей виграш.Ми з перших хвилин тиснули, мали багато моментів та могли забивати ще. Але не розпорядилися м’ячем.

Шахтар – це мій рідний клуб, и було приємно всіх побачити, згадати старі емоції. Звісно, це додавало мотивації.

Ми знали, як буде грати Шахтар. Перший тайм, вважаю, ми провели дуже добре. У другому під кінець почали вже підсаджуватись фізично, суперник тиснув, але ми могли вибігти в контратаку та забити третій м’яч.

В нас було цілих п'ять днів, и ми встигли дещо відновитися. Сьогодні ми трохи порадіємо, а за три дні матимемо дуже важливий матч з Олександрією. Ми йдемо від матчу до матчу і будемо дивитися далі", - наводить слова Піхальонка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 — Шахтар.