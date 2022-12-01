Ліга конференцій

Матчі проти кіпріотів пройдуть 16 та 23 лютого.

Стало відомо, о котрій годині почнуться поєдинки 1/16 фіналу Ліги конференцій, де від України братиме участь Дніпро-1.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування дніпрянам випав у суперники АЕК із Ларнаки, з яким в одній групі Ліги Європи було київське Динамо.

Перша гра між АЕКом та Дніпром-1 відбудеться на Кіпрі 16 лютого 2023 року о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь пройде 23 лютого і почнеться о 19:45 за київським часом.

Також додамо, що АЕК та Дніпро-1 зустрічалися у кваліфікації Ліги Європи цього сезону. Тоді кіпріоти двічі обіграли українців із рахунком 2:1 та 3:0.