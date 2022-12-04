Україна

Тимур Стецьков поділився своїми думками після перемоги над Чорноморцем.

Захисник Кривбасу Тимур Стецьков прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі сьомого туру УПЛ проти одеського Чорноморця (1:0).

"Враження тільки найкращі, адже виграли матч. Для нас це був особливий поєдинок, як-то кажуть за шість очок. Нам треба підніматись у таблиці, що ми й потихеньку робимо.

Для всього потрібен час, так само і для нашої команди. Вже добре зігрались й тепер крок за кроком рухаємось вперед.

Зараз усім потрібно трохи відпочити від насиченого сезону. А потім з новими думками готуватись до другого кола. За місяць розпочнемо підготовку, й з новими силами продовжувати підніматись вверх у таблиці.

Ця перемога для наших вболівальників. Усі знають, які вболівальники у Кривбасу, як підтримують команду. Кривий Ріг – футбольне місто, тому у нас неймовірна підтримка, за що ми безмежно вдячні. А ще дуже вдячні нашим ЗСУ, завдяки яким ми можемо грати у футбол. Слава Україні!", - наводить слова Стецькова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Кривбас.