Україна

Хавбек криворізького клубу поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Півзахисник Кривбасу Микита Татарков прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі сьомого туру УПЛ проти одеського Чорноморця (1:0).

"Я грав в Одесі доволі довго. Вболівальники мене памʼятають, і це дуже приємно. Для нас дуже важлива була ця перемога, щоб піти у відпустку з гарним настроєм. Тепер трохи відпочинемо й будемо з новими силами готуватись до весняної частини сезону. А далі буде більше, я в цьому впевнений.

Ми як треба налаштовувались на всіх суперників, але у деяких матчах не щастило. Ми відчували підтримку керівництва, вболівальників, тому працювали та працювали, і от є результати", - наводить слова Татаркова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Кривбас.