Україна

Андрій Понєдєльнік поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Півзахисник Кривбасу Андрій Понєдєльнік прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі УПЛ проти одеського Чорноморця (1:0).

"Наш клуб – з великим амбіціями. Й наразі восьма сходинка – той мінімум, який ми повинні були виконати за підсумками першого кола. Думаю, в цілому впорались із завданням, гідно зіграши два останні тури.

Ми виграли: є перемога, є три очки, тому дуже задоволені. Так, у мене були моменти, але маємо що маємо. Побачив зони – змістився, вдарив. Дякую партнерам за хороші передачі. Я вже бачив мʼяч у воротах, але не пощастило. Забʼю у наступних матчах.

Головний герой гри – Тимур Стецьков, новоспечений батько? Ми його привітали усією командою. Вітаю ще раз! Нехай донечка росте здоровенькою на радість батькам. Він забив гол – сам себе привітав як-то кажуть, а ми йому в цьому допомогли", — наводить слова Понєдєльніка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Кривбас.