Україна

Новорічне привітання від президента "гірників" Ріната Ахметова.

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов підбив підсумки року для "гірників", а також привітав всіх вболівальників з наступаючими святами.

"Минає 2022 рік – найважчий рік в історії України та в житті кожного з нас. На початку року ми були сповнені надій, ми думали про футбол, ми мріяли про нові трофеї та майбутні спортивні тріумфи, проте війна перекреслила всі плани й змусила нас думати про інші перемоги – перемоги над ворогом і звільнення нашої української землі від загарбників.

2022 рік став ще й роком неймовірного єднання – єднання українського народу в боротьбі за незалежність, єднання всього світу в підтримці України. 2022 рік увійде до історії як рік мужності, стійкості та сміливості української нації.

Рік, що минає, став випробуванням і для Шахтаря. Як і вся країна, клуб та команда показали свою силу й характер, гідно виступивши в Лізі чемпіонів і заслуживши право представляти Україну навесні в Лізі Європи УЄФА. Це свідчить про те, що навіть у такій ситуації ми сповнені найсерйозніших амбіцій, прагнення перемагати й бажання тішити наших уболівальників. Упевнений, на нас чекає цікава друга частина сезону в українському чемпіонаті та на європейській арені.

У прийдешньому 2023 році всі ми чекаємо тільки одного – перемоги України і якнайшвидшого миру на нашій землі. Миру в Києві та у Львові, у Харкові й Херсоні, в Одесі та Чернігові, миру у звільнених українських Донецьку, Луганську, Маріуполі й Криму.

У новому році я бажаю вам сил, адже вони будуть потрібні нам для перемоги над ворогом, для відновлення зруйнованих міст, для того, щоб будувати вільну і процвітаючу Україну. У новому році я бажаю вам надії, адже тільки вона змушує нас не здаватися, боротися й перемагати. Надія на чудове майбутнє для нас, для наших дітей, для нашої країни – у цьому сила українського народу.

У новому році я бажаю вам терпіння, адже Україна та український народ проходять через неймовірно складні випробування. Однак ми знаємо, за що б’ємося, ми віримо в нашу перемогу, і тому ми витримаємо всі труднощі, вистоїмо і будемо ще сильнішими. Я бажаю вам любові й добра, адже тільки вони дають нам сили, надію, віру та терпіння. Адже любов і добро обов’язково переможуть.

Щиро сподіваюся, що у новому, 2023 році Шахтар своєю гарною грою, своїми яскравими перемогами даруватиме нам усім радісні емоції, даватиме нам сили, надію, віру та любов. Зі святом! З Новим роком!", - наводить слова Ахметова прес-служба "гірників".

Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик став найкращим гравцем року у складі Шахтаря.