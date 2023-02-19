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Наставник житомирського клубу поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував поразку своєї команди у зимовому турнірі Winter Cup проти Ворскли у серії пенальті.

"Я зовсім не розчарований. Мені сподобався турнір, який вийшов якісним, а головне корисним. Хороший рівень суперників і кожен матч був як офіційний. Я задоволений.

Ми мали багато проблем. Після минулого матчу я вже казав, чому ми не робимо багато замін. У нас хлопці сидять у теплих куртках, бо деякі гравці мали температуру. Тому ми не робили замін та не грали по 60 хвилин. Я не ворог своїй команді. Я подякував хлопцям, що вони витримали. До відновлення чемпіонату ще далеко, а на турнір за кубком ми приїдемо наступного року.

У нас був поганий другий тайм з Вересом, непогана гра з Левадією та з Ворсклою фінал вийшов суперматчем із справжньою чоловічою боротьбою.

Причина поразки – у силі Ворскли. Звичайно, завжди хочеться перемогти, але перемога вже в тому, що ми провели три хороші матчі.

Заміна Крушинського? Він попросив заміну. Поки ми готували заміну, він забив м'яч – думаю, треба міняти, бо якщо заб'є другий, то не буде пенальті, не буде цікаво вболівальникам. А все, що ми робимо, все для вболівальників та наших воїнів", — сказав Калітвінцев в ефірі каналу Футбол 2.0.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Ворскла.