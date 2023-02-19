Україна

Хавбек полтавців поділився своїми думками після перемоги у турнірі Winter Cup.

Півзахисник Ворскли Таулян Сефері прокоментував перемогу своєї команди у матчі зимового турніру Winter Cup проти Полісся у серії пенальті.

"Пишаюся собою та командою й радий, що вдалося перемогти на Winter Cup. Це результат важкої праці, яку команда проробила до цього на тренуваннях. Важкий графік, але попри це все, ми здобули перемогу", — сказав Сефері в ефірі каналу Футбол 2.0.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Ворскла.