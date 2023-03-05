Україна

Антон Царенко поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Півзахисник київського Динамо Антон Царенко прокоментував поразку своєї команди у матчі 16 туру УПЛ проти Інгульця (0:2).

"Я вийшов на поле вже по перерві, коли ми програвали 0:2. Потрібно було виправляти становище, якось допомогти команді. Та, на жаль, нам цього зробити не вдалося.

Позиція у центрі поля – моя рідна, мені там найзручніше. Проте я готовий грати там, де скажуть. Треба вміти грати як у центрі, так і на фланзі. Де мене випустять – там я й буду намагатися дати максимум від себе.

Слова у роздягальні після матчу? Давайте це залишиться всередині команди.

Звичайно, для нас важлива кожна гра, чи-то Дніпро-1, чи-то якийсь інший суперник. Зараз, дивлячись у турнірну таблицю, можу з упевненістю сказати, що з Дніпром-1 буде важка і важлива для нас гра. Ми маємо добре підготуватися до цього матчу і показати себе", - наводить слова Царенка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Інгулець.