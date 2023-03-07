Україна

Микита Татарков поділився своїми думками після гри з Колосом.

Півзахисник Кривбасу Микита Татарков прокоментував перемогу своєї команди у матчі 16 туру УПЛ проти Колоса (1:0).

"Звичайно, дуже приємно розпочати сезон з перемоги. Дуже довго йшли до старту другого кола, готувались два місяці. Радує, що у нас все вийшло та здобули важливу звитягу.

Так, в мене був чудовий момент на старті. Я направляв мʼяча у дальній кут, але захисник встиг: рикошет й момент втрачено, воротар відбив. Впевнений, будемо забивати більше у наступних матчах. Головне, що є перемога. Усіх з цим вітаю", - наводить слова Татаркова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Колос.