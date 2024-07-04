Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після відвідин Офісу президента України.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував свою участь на переговорах між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Обраном, а також підбив підсумки виступу "синьо-жовтих" на Євро-2024 у Німеччині.

"Мене запросили в Офіс Президента України, коли там був Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Я зі свого боку мав допомогти в налагодженні відносин між Україною та Угорщиною. Погодьтеся, це для нас дуже важливо. Напевно, усі знають, що Віктор Орбан — великий шанувальник футболу. Із його ініціативи в країні відкрилося чимало футбольних шкіл, він є палким уболівальником збірної Угорщини та Ференцварошу. Коли я працював в Угорщині, ми з ним познайомилися. І сьогодні я намагаюся робити все від мене залежне, щоб допомогти своїй країні.

Важливо нагадати, що всі наші збірні потрапили на Євро — мова про дві юнацькі команди та національну. Олімпійська збірна візьме участь у чоловічому футбольному турнірі літніх Ігор, а молодіжна є лідером своєї групи після шести турів відбору Євро-2025 (U-21).

Ми зберемо інформацію й після завершення такого насиченого періоду зробимо детальний аналіз виступів наших команд. Ми продовжуємо комплексну роботу щодо розвитку збірних усіх вікових категорій, адже саме це є нашим стратегічним завданням.

Що стосується результатів національної збірної на чемпіонаті Європи в Німеччині, то я вважаю, що ми не показали там усього свого потенціалу. Наша команда —одна з наймолодших на цьому турнірі, у неї є велика перспектива. Зрозуміло, усі очікували іншого результату вже зараз. І ми самі — тренери, гравці — теж засмучені.

Вважаю, що після першого матчу в групі ми зробили правильні висновки. Але мені все ще важко пояснити, чому так сталося в грі в Румунією… Ми розібрали з гравцями той перший матч і вже в другому, зі Словаччиною, показали іншу мотивацію. Те саме стосується й поєдинку з Бельгією. Так, у тих матчах у нас теж були певні помилки, але я вважаю, що все ж найголовніше, що Україна представлена на всіх фінальних турнірах.

Зараз це дуже важливо, адже в нас у країні триває війна. Зараз нам потрібно проаналізувати всі помилки й починати готуватися до осінніх матчів у Лізі націй. Ми повинні врахувати досвід, який отримали, та успішно розпочати перший для нашого тренерського штабу повноцінний робочий цикл на чолі збірної", — наводить слова Реброва прес-служба УАФ.

Раніше повідомлялося, що Україна заробила на Євро 10,75 мільйонів євро.