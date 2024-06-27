Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український форвард висловився про виліт збірної України з Євро-2024.

У рамках третього туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України зіграла внічию з Бельгією, проте цього виявилося недостатньо "синьо-жовтим" для виходу до плей-оф континентальної першості.

Нападник збірної України Роман Яремчук поділився емоціями після завершення участі на чемпіонаті Європи, що проходить у Німеччині.

"Вважаю, що все вирішилося в першому матчі. Кого звинувачувати? Лише самих себе у першому матчі. Зараз вже пізно щось з'ясовувати, ми вже вилетіли. Важко говорити, емоції.

Щодо Бельгії, ми гарно відіграли матч проти сильної команди, показали кілька хороших моментів у першому таймі. Дякую команді та тренерському штабу, що хоч порадували фанів кілька днів. Ми грали не за захисної схеми, а в атакувальну — з двома нападниками. Це вперше за цього тренерського штабу. І взагалі не пам'ятаю, коли востаннє грали так.

Знали, що в них є проблеми в обороні, але й що атака дуже сильна: Лукаку гарно чіпляється за всі м'ячі, а Де Брюйне — підбирає. Залишили на одного футболіста більше позаду та двох попереду — ідея була така. Вважаю, що спрацювала, але десь не забили і не реалізували моменти. Але план, гадаю, вийшов.

Чи вплинула відсутність Мудрика та Циганкова? Говорити пізно вже. У нас є футболісти голодні, які готуються до кожного матчу. Вийшли гравці, які готові віддати все. На жаль, прикро вилітати з чотирма очками — перша команда, яка так вилетіла. Боляче так вилітати, але не соромно.

Ми знали, що в матчі Словаччина — Румунія нічия, і мені здається, що там досить суперечливий пенальті. Важко сказати. Вони зіграли внічию, ми теж, але їдемо додому", — цитує слова Романа Яремчука Суспільне Спорт.

Дивитися відео найкращих моментів та огляд матчу Україна — Бельгія ви можете на Football.ua.