Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Анна Реброва подякувала збірній за Євро-2024.

Дружина головного тренера збірної України Сергія Реброва Анна в сторіс Інстаграма написала слова подяки гравцям збірної за виступи на чемпіонаті Європи.

"Було класно! Дякую збірній України, що подарувала це свято всім українцям. Попереду найголовніша перемога", — написала Реброва.

Нагадаємо, збірна України залишила Євро, посівши останнє місце в групі.

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