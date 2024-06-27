Анна Реброва подякувала збірній за Євро-2024.
Сергій Ребров із дружиною Фото: Instagram
27 червня 2024, 17:51
Дружина головного тренера збірної України Сергія Реброва Анна в сторіс Інстаграма написала слова подяки гравцям збірної за виступи на чемпіонаті Європи.
"Було класно! Дякую збірній України, що подарувала це свято всім українцям. Попереду найголовніша перемога", — написала Реброва.
Нагадаємо, збірна України залишила Євро, посівши останнє місце в групі.
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