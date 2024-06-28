Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На рахунку українського спеціаліста 16 проведених поєдинків.

Збірна України не змогла обіграти Бельгію (0:0) в останньому матчі групового етапу Євро-2024 та залишила турнір.

Для головного тренера Сергія Реброва матч з бельгійцями став 16 на чолі "синьо-жовтих".

Таким чином, Ребров вийшов на восьме місце за цим показником, випередивши Олександра Петракова (15 матчів).

За відсотком набраних очок серед тренерів із десятьма і більше матчами, Ребров посідає третє місце (60,42%). Попереду Михайло Фоменко (37 матчів, 70,27%) та Олексій Михайличенко (21, 65,08%).