На рахунку українського спеціаліста 16 проведених поєдинків.
Сергій Ребров, УАФ
28 червня 2024, 07:46
Збірна України не змогла обіграти
Бельгію (0:0) в останньому матчі групового етапу Євро-2024 та залишила турнір.
Для головного тренера Сергія Реброва матч з бельгійцями став 16 на чолі "синьо-жовтих".
Таким чином, Ребров вийшов на восьме місце за цим показником, випередивши Олександра Петракова (15 матчів).
За відсотком набраних очок серед тренерів із десятьма і більше матчами, Ребров посідає третє місце (60,42%). Попереду Михайло Фоменко (37 матчів, 70,27%) та Олексій Михайличенко (21, 65,08%).
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