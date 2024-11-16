Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1, у якому зіграють Грузія та Україна.

Грузія та Україна зіграють у Батумі в рамках п'ятого туру Ліги націй УЄФА.

Віллі Саньйоль, після поразки від Албанії (0:1), залучив до стартового складу Кверквелію в трійці в центрі захисту, тоді як Кочорашвілі та Шенгелія гратимуть у півзахисті.

Сергій Ребров, на тлі нічиєї проти Чехії (1:1), використав із перших хвилин Миколенка на лівому фланзі оборони, тоді як Бражко зіграє в опорній зоні, а Зубков розташується на правому фланзі атаки.

Грузія: Мамардашвілі — Кверквелія, Кашия, Лочошвілі — Какабадзе, Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеішвілі, Шенгелія — Зівзівадзе — Кварацхелія.

Запасні: Лорія, Гугешашвілі, Давіташвілі, Лобжанідзе, Гочолеішвілі, Гвелесіані, Квеквескірі, Каландаздзе, Меквабішвілі, Цитаішвілі, Мікаутадзе.



Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков, Бражко, Шапаренко — Зубков, Довбик, Мудрик.

Запасні: Бущан, Різник, Сич, Таловєров, Бондар, Яремчук, Назаренко, Криськів, Зінченко, Ярмолюк, Гуцуляк, Калюжний.



Гра Грузія — Україна почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.