Україна

Хавбек "біло-синіх" підбив підсумки матчу проти Зорі.

Півзахисник київського Динамо Антон Царенко прокоментував поразку своєї команди у матчі 18 туру УПЛ проти луганської Зорі (0:1).

"Я гадаю, що про наші проблеми скаже головний тренер. Йому видніше та вирішувати, як нам грати. Тренери дають нам установку, яку ми намагаємося виконувати на полі. Сьогодні не вдалося, тому такий результат.

Звичайно, неприємно програвати Зорі вже вдруге в сезоні, але Містер сказав готуватися до наступних матчів. Для нас немає жодних інших результатів, окрім перемоги.

Динамо Київ — Зоря 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Мені потрібно було більше заходити в центр, комбінувати з партнерами та грати більше вперед через комбінації.

Я вже казав, що рівень молодіжної першості та УПЛ дуже відрізняється. Тут набагато швидше потрібно думати, знати ще до прийому м’яча, що ти далі будеш робити з ним. Збори були тривалими, ми зіграли багато матчів, але, як бачимо, в офіційних поєдинках не можемо знайти свою гру.

Потрібно виходити на кожну гру, віддаватися по максимуму та показувати результати, відповідні рівню Динамо", - наводить слова Царенка Профутбол Digital.

Раніше Луческу заявив, що може залишити Динамо будь-якої миті.