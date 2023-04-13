Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками перед грою з Рухом.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч 21 туру УПЛ проти київського Динамо.

"Хлопці стараються, не можу нікому з них дорікнути, що в когось погане ставлення до тренувань. Однак турнірне становище все ж тисне на кожного. В нас молода команда, багато з наших футболістів ще ніколи не були в такій ситуації.

Раніше молоді гравці, граючи за команду U-19, боролися винятково за найвищі місця. А тут зовсім протилежне. І це психологічно впливає на них. Хочеться, щоби вони стали розкутішими, не боялися грати в футбол, той, який ми напрацьовуємо на тренуваннях. Ті моменти, які в нас не виходять у грі, пов’язані з переживаннями футболістів, насамперед за результат.

Поєдинок проти Динамо – велике випробування для футболістів, які ще не мають досвіду таких баталій. Я би не хотів, щоби ми підлаштовувалися під якогось суперника. Вважаю, що ми повинні вчити грати в футбол із позиції сили. Зрозуміло, що відразу воно так не буде, не все так виходить, як ми плануємо. Але наша команда може диктувати умови на футбольному полі ще й тому, що в нас насправді є гравці, які можуть це робити. На все потрібен час, якого, на жаль, у нас немає.

Зараз головне – набирати очки, тому що в нас зараз таке становище. Але ми не будемо відходити від наших принципів, намагатимемося грати в хороший футбол", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Динамо відбудеться завтра, 14 квітня, о 15:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.