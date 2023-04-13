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Кияни добиралися до Львова потягом.

Сьогодні вранці, 13 квітня, гравці київського Динамо потягом добралися до Львова, де пройде матч 21 туру української Прем'єр-ліги проти Руху.

На гру проти львівської команди головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу взяв 22 гравців.

Зазначимо, що до заявки киян повернулися воротар Денис Бойко та півзахисник Віталій Буяльський. Перший відновився після травми, а другий відбув триматчеву дискваліфікацію.

Воротарі: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Захисники: Олександр Тимчик, Денис Попов, Максим Дячук, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Костянтин Вівчаренко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Решат Рамадані, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв, Джастін Лонвейк, Денис Гармаш, Кахім Перріс, Беніто, Антон Царенко, Віталій Буяльський, Назар Волошин.

Нападники: Владислав Ванат, Ерік Рамірес.

Нагадаємо, матч Рух — Динамо відбудеться завтра, 14 квітня, о 15:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.