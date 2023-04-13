Кияни добиралися до Львова потягом.
Віталій Буяльський, ФК Динамо Київ
13 квітня 2023, 20:57
Сьогодні вранці, 13 квітня, гравці київського Динамо потягом добралися до Львова, де пройде матч 21 туру української Прем'єр-ліги проти Руху.
На гру проти львівської команди головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу взяв 22 гравців.
Зазначимо, що до заявки киян повернулися воротар Денис Бойко та півзахисник Віталій Буяльський. Перший відновився після травми, а другий відбув триматчеву дискваліфікацію.
Воротарі: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.
Захисники: Олександр Тимчик, Денис Попов, Максим Дячук, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Костянтин Вівчаренко.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Решат Рамадані, Олександр Андрієвський, Володимир Шепелєв, Джастін Лонвейк, Денис Гармаш, Кахім Перріс, Беніто, Антон Царенко, Віталій Буяльський, Назар Волошин.
Нападники: Владислав Ванат, Ерік Рамірес.
Нагадаємо, матч Рух — Динамо відбудеться завтра, 14 квітня, о 15:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.