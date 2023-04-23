Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Динамо.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував нічийний результат у матчі 22 туру УПЛ проти київського Динамо (1:1).

"В принципі була рівна гра, але я засмучений. Ми перемагали й по суті це я допустив помилку, яка призвела до штрафного, з якого забили. Тому я більше засмучений, ніж задоволений.

Я вважаю, що ми низько сідали після забитого голу. В перерві ми про це говорили, що не можна так сідати, ми даємо супернику простір, можливість атакувати та грати більше з м'ячем. Це мені не дуже подобається.

У нас зараз така ситуація, багато атакувальних гравців травмовані, і нам їх дуже не вистачає. Тренерський штаб вирішує це питання шляхом захисників, таких як наш грузинський легіонер. Його профіль інший, він захисник, а нам потрібні гравці, які можуть обіграти один в один, які мають спокій з м'ячем у фінальній третині, ближче до воріт суперника. З цим важкувато.

Я, чесно кажучи, ще не бачив повтор голу. Я думав, що це більше помилка Нещерета, але хлопці сказали, що непоганий вийшов удар. Мені головне, що м'яч у воротах. Судаков взагалі не мені пас віддавав, але м'яч до мене покотився, я зупинив, ніхто не зустрічав, я пробив, воно залетіло. Треба бити.

Ці два втрачених очки вони дуже важливі для нас. Складний календар і суперники набрали хороший хід, але ми розуміємо, що зараз всім потрібно набирати очки. Динамо буде боротися до кінця за єврокубки, ми будемо боротися до кінця за перше місце, те ж саме і Зоря з Дніпром-1, тому важко буде всім", - наводить слова Степаненка ПРОФУТБОЛ Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Шахтар.