Україна

"Стара синьйора" продовжує боротися за свої очки в Серії А.

Туринський Ювентус може бути позбавлений дев'яти очок за фінансові махінації. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, гарантійна колегія Національного олімпійського комітету, яка задовольнила апеляцію Ювентуса, опублікувала документи щодо свого розслідування.

Відповідно до звіту, федерація має право відновити розгляд справи внаслідок отримання нових доказів. При цьому наголошується, що первісне звинувачення залишається обґрунтованим та не заперечувалося.

Таким чином, Ювентус може бути покараний, але "стара синьйора" втратить не 15 очок, а дев'ять, як спочатку вимагав прокурор.

Ювентус не збирається миритися з цим і подасть апеляцію, яка може затягти справу до наступного сезону.

Після 34 турів Ювентус набрав 66 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А.