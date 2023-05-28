Україна

Наставник Олександрії поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у матчі 29 туру УПЛ проти луганської Зорі (0:2).

"Я думаю, напевно, що починати матч із 0:2 — це найгірше, що можна придумати у футболі, але таке трапляється. Результат потрібно прийняти та проаналізувати помилки.

У нас ще є матч у Львові, де буде присутній спортивний азарт і потрібна лише перемога, щоб ми досягли своєї мети.

Що стосується гри, то контроль м'яча та структура гри – це не лише футбол, а й боротьба при втратах м'яча. Також це стовідсоткове ставлення до своєї справи та мотивація — це 50 на 50. Сьогодні ми у всьому цьому програли", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Зоря.