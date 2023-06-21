Україна

У цей час генсекретар УАФ перебував у Києві на іншому судовому засіданні.

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький не зміг приїхати до суду у Львові, оскільки в цей час перебував на іншому судовому слуханні у Києві. Про це повідомляє FootballHub.

Сьогодні, 21 червня, мало бути розглянуте питання про зміну запобіжного заходу для функціонера. Наразі слухання перенесено на п'ятницю, 23 червня.

Нагадаємо, Запісоцький є підозрюваним у справі про розкрадання коштів на будівництво заводу із виготовлення штучних полів.

Також по цій справі проходить президент УАФ Андрій Павелко, якого нещодавно відправили до СІЗО на 60 діб.

Додамо, що завтра, 22 червня, у Львові відбудеться розгляд апеляції сторони захисту Павелка з приводу запобіжного заходу.