Україна

Український хавбек поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Півзахисник молодіжної збірної України Георгій Судаков прокоментував нічийний результат у матчі Євро-2023 проти Іспанії (2:2).

"Гра складалась на нашу користь, була перевага в рахунку. Звичайно, дуже складно, коли на останній хвилині пропускаєш такий гол – майже з нічого. Коли ти думаєш, що вже переміг і контролюєш гру. Якби ми дізнались до матчу, що зіграємо з Іспанією 2:2, то це був би хороший рахунок для нас, але після такої гри… Усі засмучені.

Ми колись грали у кваліфікації з Францією в групі, зіграли 3:3 і теж були засмучені. Зараз ми граємо з Іспанією 2:2 – і теж засмучені. Це говорить про наш рівень. Коли ми вже граємо з такими грандами, топ збірними світу, заслуговуємо на перемогу, закінчуємо внічию і засмучені. Напевно, це, у першу чергу, показує зростання нашого рівня.

З кожною грою ми зростаємо на цьому Євро як футболісти, кожен набирається впевненості, хороших якостей, тому я сподіваюсь, що 1/4 фіналу стане для нас успішною. Адже ми побачили, як можемо грати, і, у першу чергу, маємо відштовхуватись від своєї гри. Не підлаштовуватись під футбол якоїсь збірної, а грати у свій, показувати його. Бо нащо ми тоді приїжджаємо на такі турніри, якщо ти просто відбиваєшся і не граєш? Так, усі ми розуміємо, що є стратегія і тактика, усі збірні сильні. Але, у першу чергу, ти маєш працювати з м’ячем, отримувати задоволення від футболу.

Я сподіваюсь, що вболівальники, які приїхали підтримати нас у Румунії, задоволені нашою грою, а вже потім результатом. Наприклад, я хотів би подякувати вболівальникам, які сюди приїхали і всім, хто нас підтримували та дивилися. Я не хочу нас якось возвеличувати, але я думаю, що за ці три матчі наша команда заслужила на оплески, тому що ми показали футбол", — сказав Судаков в інтерв'ю Суспільне.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів збірної України у матчі проти Іспанії.

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