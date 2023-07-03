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Керманич молодіжної збірної Франції прокоментував поразку від України.

Молодіжна збірна Франції напередодні сенсаційно поступилась представникам України в чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023.

U-21. Франція — Україна 1:3 Відео голів та огляд матчу ЄВРО-2023

Після завершення гри головний тренер "Les Bleus" Сільвен Ріполь підбив підсумку зустрічі.

"Розчарування відчутне: ми хотіли пройти набагато далі в цьому турнірі. Українська команда, що протистояла нам, дуже якісна. Мушу її привітати, але самі ми дуже засмучені.

Перший тайм для нас був багатообіцяючим, однак у другому нам не вдалося перетягнути шальки терезів на свій бік і зіграти на такому ж рівні, як на самому початку зустрічі.

Усі ті наші дії, які виводили суперників із рівноваги у першому таймі, — спонтанність рішень, рухова активність, гра в один дотик — у другій половині нам не вдавалися, тож суперникам стало легше, аніж було до перерви", — заявив французький фахівець.

У наступному раунді збірна України гратиме проти Іспанії 5 липня.