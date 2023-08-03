Україна

Хавбек рівненського клубу поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Півзахисник рівненського Вереса Андрій Блізніченко прокоментував нічийний результат у матчі другого туру УПЛ проти донецького Шахтаря (1:1).

"Ми зіграли саме так, як просив це зробити тренерський штаб. Строго перед власними воротами. Наприкінці першого тайму пропустили дуже непотрібний гол. Але в перерві домовилися пресингувати і рятувати матч.

Пропущений гол? Не розумію, як це сталося. Я став перед м'ячем. Потім ніби чув як арбітр сказав: "По сигналу". Мене покликав Євген Паст, я озирнувся, щоб наш голкіпер зміг встановити стінку. Одразу в цей момент Матвієнко пробив по воротах.

Дякую Збройним силам України за можливість грати. І дякую нашим вболівальникам, чию підтримку ми відчували у цій грі. А ми у свою чергу намагатимемося більше радувати вболівальників", - наводить слова Блізніченка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Шахтар.