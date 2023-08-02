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Наставник рівненського клубу поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Головний тренер рівненського Вереса Сергій Лавриненко прокоментував нічийний результат у матчі другого туру УПЛ проти донецького Шахтаря (1:1).

"В роздягальні в перерві футболісти сказали, що в епізоді з пропущеним голом арбітр вказав на свисток. Що означає — введення м'яча у гру по свистку. Тому всі розійшлися. А гравець Шахтаря без дозволу арбітра пробив і забив гол. Розбирати це — справа Комітету арбітрів. А ми — не повинні робити такі помилки. Концентрація уваги повинна бути максимальна. Бо це заключні хвилини тайму. Хлопці кажуть, що він показав на свисток. Тому вони почали розбирати позиції, згідно з нашим планом гри на стандартах. Ось так.

Хочу привітати Євгенія Шевченка і Василя Гакмана з дебютом в УПЛ. Це першиї їхній матч, який запам'ятається обом на довго. Обоє добре зіграли.

Коли я прийшов в команду — я говорив, що лінія захисту потребує уваги. Весь час, майже місяць, ми напрацьовуємо основи гри в обороні. Сьогодні грали ті ж гравці, але помилок попередніх матчів вони не припускалися. З кожною грою цих помилок менше. Тут питання в тому, наскільки гравці зможуть прогресувати. І буде грати той, хто сильніший. Сьогодні дуже добре вся команда зіграла.

Я був здивований грою в Житомирі. Бо команда не вірила, що може грати. Це мене бентежило. Бо на тренуваннях все вдавалося. А в Житомирі — ніби все забули.

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А сьогодні ми грали впевнено. Можливо, не було психологічного тиску. Навряд, хтось дорікав би за поразку Шахтарю. Але сьогодні ми побачили гру, яку я хотів би бачити у майбутньому. В перерві я бачив, що гра складалася. Говорили про те, що можемо відігратися. Пропустити може кожен. Потрібно виходити і грати.

Щодо виходу Михайла Шестакова. Ми давно награємо його на фланзі. Бо там іноді не вистачає гостроти. Заміни всі були по позиціях.

Звісно, нам хотілося б ще запросити гравців. В опорній зоні є лише Кухарук і Кучеров. Вище — Яго. Якщо хтось випаде — це буде латанням дір. А потрібно по два виконавця на позицію. Олександр Кучеренко — вже повертається до роботи в загальній групі. Дмитро Кльоц, якщо все буде добре, може повернутися на початку березня.

Щодо капітана. В нас є три-чотири гравці — помічники тренера. Але ріщення щодо капітанської пов'язки приймаю я. Капітан — Богдан Когут. Але навіть, якби він був на полі — капітан має бути у центрі, спілкуватися з арбітром. Богдан Когут — ментальний лідер. Але має бути ще капітан на полі", - наводить слова Лавриненка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Шахтар.