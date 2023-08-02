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Капітан "гірників" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Захисник та капітан донецького Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував нічийний результат у матчі другого туру УПЛ проти Вереса (1:1), у якому він відзначився скандальним голом.

"Ми в другому поєдинку виходимо з планом, що треба забити швидкий гол, розпочати агресивно, але, на жаль, вдруге це не надто добре виходить. Створюємо достатньо моментів та можливостей для того, щоб забити, але наприкінці атак не доходимо до удару. Відповідно, немає реалізації – це наша велика проблема.

Плюс червона картка суттєво вплинула на результат: у другому таймі ми вже більше думали про те, як зберегти один бал, а не як атакувати самим.

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Моя активність попереду? Це більше вимоги тренерського штабу до всіх гравців: просити м’яч вперед, розвивати атаки й працювати максимально вертикально. Не так важливо, хто опиниться на вістрі, – кожен має вриватися і просити пас уперед.

У моменті з голом я взяв м’яч, підійшов до арбітра, він мені демонстративно показав на свисток і запитав, чи битиму я по свистку? Я відповів, що ні, поставив м’яч і пробив. Це вже питання до футболістів Вереса, чому вони там не розібралися, але ніяк не до судді та не до мене", - наводить слова Матвієнка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Шахтар.