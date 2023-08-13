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Наставник львівської команди поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру української Прем'єр-ліги проти житомирського Полісся (1:0).

"Позитивні емоції, бо перемогли. В першому таймі не вдалося втілити на полі те, що ми планували. Але вже третю гру поспіль ми дуже якісно проводимо другий тайм. Завдяки цьому і вдалось перемогти Полісся.

Подвійна заміна на початку другого тайму мала додати командної швидкості. Також у попередніх матчах заміни посилювали гру, так сталось і цього разу. До нас також повернувся Плюман. Він ще не готовий на 100%, але це якісний футболіст, який допоможе нашій команді.

За рахунок командних дій та функціональної підготовки вдалося вирвати перемогу у грі з Поліссям. У житомирян є кілька хороших атакувальних гравців і ми готувались до цього матчу", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Рух.