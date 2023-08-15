Україна

Футболіст рівненського клубу отримав травму у матчі проти Колоса.

Півзахисник рівненського Вереса Віталій Дахновський не зможе допомогти команді у найближчих матчах української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба клубу.

24-річний українець зазнав пошкодження на старті матчу третього туру УПЛ проти Колоса (0:2), коли він зіткнувся з Миколою Золотовим.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у футболіста травма лівого ключично-акроміального з'єднання. Для лікування потрібна операція. За попередньою оцінкою лікарів Віталій пропустить від одного до півтора місяця.

"Зараз почуваюся вже добре. Набагато краще, аніж одразу після зіткнення. Після обстеження лікарі дійшли висновку про потребу операції. Зараз — в очікуванні операції. Епізод був абсолютно звичайним. Я прокинув м'яча повз гравця Колоса Золотова, обіграв його фактично. І він мене плечем в плече вдарив. Таких епізодів за гру буває десятки. Але саме цей став для мене фатальним. Зараз сподіваюся на швидке одужання та відновлення", — сказав Дахновський.

Після трьох турів Верес набрав одне очко та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.