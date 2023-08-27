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Наставник Олександрії поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Полісся (0:3).

"Погана результативність, напевно, пов'язана з майстерністю. Забивають більш майстерні команди, використовують свої моменти. Що тут можна сказати. Коли немає моментів – немає голів, це в першу чергу.

Сьогоднішній матч ми програли по всім статтям, не заслуговували навіть на нічию. Єдине, що хочу сказати, і сказав це хлопцям – цей результат повинен нас розізлити. Тому що неможливо грати у футбол, не віддаючись на 100%. Тільки 100% на тренуваннях, на 100% у грі, а далі вже йдуть тактичні схеми і так далі.

Грали надто обережно та побоювалися контратак? Не сказав би. Коли з перших хвилин програєш боротьбу… Це такий елемент футболу, де треба вести чоловічу боротьбу за кожен м’яч. Впевненості це не додає, з перших хвилин ми зробили багато помилок. Це загалом все вплинуло на результат.

Не знаю, що трапилося з нашим полем. Воно розлізлося, це не під наш стиль гри, воно перетворилося на болото", - наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Полісся.