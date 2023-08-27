Україна

Наставник житомирського клубу поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер житомирського Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував перемогу своєї команди у матчі п'ятого туру УПЛ проти Олександрії (3:0).

"Ми грали проти футбольного клубу Олександрія, в якому грає мій син, але аж ніяк Полісся не грало проти мого сина.

Загалом результат — файний, гра сподобалась. Дуже дисципліновано в обороні, в атаці — треба краще, але три забитих м’ячі — це здорово. Хлопці молодці.

Взаєморозуміння між гравцями атакувальної ланки нашої колмандище поки нема, але є висока індивідуальна майстерність. Вони ще дуже мало часу тренуються разом. Але найголовніше — у цієї команди є майбутнє. Рухаємось далі", - наводить слова Калітвінцева прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія — Полісся.