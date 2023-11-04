Україна

Голкіпер "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Воротар київського Динамо Георгій Бущан прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (0:1).

"Трошки попали в кризу. Можливо, молодим хлопцям не вистачає досвіду. Не вистачає досвідчених гравців. Таке буває. Я раніше думав, що було погано, але буває ще гірше. Вже були невдалі сезони. Життя на цьому не закінчується, гратимемо далі та битимемося за нашу емблему, біло-синій колір та вболівальників.

Відставка Луческу? Мені шкода, що так він пішов. Він багато нам дав, але час трошки змінився, команду залишили близько 15 досвідчених гравців. Трошки почалися зміни. На жаль, такий результат. Це й спонукало його піти.

Скажіть мені, будь ласка, як можна грати за «Динамо» і плавити тренера? Я цього не розумію. За нас вболіває більша частина країни, ми відчуваємо підтримку в кожному місті. Ми з дитинства граємо в академії. Кожен турнір, в якому беремо участь, нам необхідно вигравати. В нас одне завдання — перемагати. Юнацька це команда чи перша. Кого ми можемо плавити? Ми тільки себе можемо плавити. Але ніяк не тренера і нікого іншого.

Результату немає, але по грі ми жодної гри не програли. Були помилки. Ми не догравали, за що нас наказували. Пішов якийсь нефарт. Ми на кожну гру налаштовуємося, розмовляємо, підтримуємо один одного, але щось не йде.

Турнірна таблиця? Вона шокує. Я розраховував на легший старт. Опускати руки ми не будемо, ми все-таки Динамо. Будемо налаштовуватися. Треба цю червону лінію перейти вже, за нею завжди біла. Розраховую, що удача повернеться до нас лицем і все буде добре", - сказав Бущан в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Раніше повідомлялося, що виконувачем обов'язків головного тренера Динамо став легендарний воротар "біло-синіх" Олександр Шовковський.