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Український голкіпер висловився про конкуренцію з бельгійцем у мадридському Реалі.

Напередодні голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін приєднався до табору національної збірної України перед вирішальними матчами відбору на Євро-2024.

25-річний український воротар зміг стати основним у воротах "вершкових" в цьому сезоні, проте на тлі відновлення Тібо Куртуа після серйозної травми існують питання щодо подальшого статусу Андрія в Реалі. Сам Лунін прокоментував це наступним чином.

"Повернення Куртуа? Конкуренція була і до його травми. Для мене нічого не зміниться. Треба працювати, продовжувати використовувати свої шанси та доводити, що я можу і повинен бути номером один у воротах, а життя покаже.

З Тібо у нас гарні відносини. Він мене завжди підтримував та вітав з гарними іграми не лише особисто, а й публічно", — сказав Андрій Лунін в інтерв'ю для ВЗБІРНА.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів за мадридський Реал 23 матчі у всіх турнірах, в яких він пропустив 19 голів та 10 разів відстояв "на нуль".