Україна

Розповідаємо про історію Євгена Кучерявського та його Дніпра.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло нове відео. Цього разу про функціонера Євгена Кучеревського та його Дніпра.

Пройшло вже понад 18 років з того дня, як внаслідок автомобільної катастрофи загинув – Євген Мефодійович Кучеревський. Його ім'я у більшості вболівальників назавжди пов'язане із Дніпром.

Саме завдяки Кучеревському цей клуб наприкінці вісімдесятих років гримів на весь СРСР та входив до вісімки найсильніших команд Старого Світу.

На початку 21го століття Євген Мефодійович знов очолив Дніпро та двічі поспіль виводив клуб до єврокубкової весни.

Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про шалене трансферне літо 2003 року.