Новий сезон англійської Прем'єр-ліги продовжує набирати обертів, традиційно даючи нам цікаві теми для розмов, обговорень та дискусій.

До вашої уваги наш традиційний огляд вже шостого туру АПЛ-2024/25, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості.

Чи приїхав Манчестер Сіті грати у футбол на Сент-Джеймс Парк? Важко сказати, але про це у пресі розмов цього разу фактично не було, як і особливої ​​небезпеки біля ворота Ньюкасла, якщо, звісно, не брати до уваги гол захисника Йошка Гвардіола у першому таймі.

Проте, навіть після забитого м'яча діючих чемпіонів, не залишало відчуття того, що "сорокам" рано чи пізно все ж вдасться реалізувати один зі своїх контрвипадів. І якщо на умовний удар Жоелінтона якимось чином Едерсону вдалося зреагувати, то вже в другому таймі Ентоні Гордон втік від оборони суперника, що "розклеїлася", і підставився під голкіпера "містян", заробивши таким чином пенальті і в результаті його реалізувавши.

Закономірна втрата очок Манчестер Сіті, гравці якого, схоже, витратили всі сили, "граючи у футбол" із десятьма футболістами лондонського Арсеналу на Етіхаді.

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сіті 1:1

Голи: Гордон, 57 (пен) — Гвардіол, 35

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Лівраменто, 78), Шер, Берн, Голл — Тоналі (Лонгстафф, 77), Гімараес, Жоелінтон — Мерфі, Гордон, Барнс (Віллок, 78)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі, Гвардіол — Льюїс (Доку, 81), Ковачич — Сілва, Гюндоган (Фоден, 66), Гріліш (Савіньйо, 81) — Голанд

Попередження: Шер, Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Едерсон, Ковачич, Гріліш, Діаш

Якщо б оборони обох команд не вийшли на перший тайм, то ніхто цього навіть не помітив, адже Челсі і Брайтон з відкритим футболом влаштували справжню гольову стрілянину, яка завершилася підсумковим рахунком 4:2 на користь "пенсіонерів" вже до перерви.

Продовження феєричного бенкету голів у другому таймі не відбулося — обидва колективи і так забили у першій половині м'ячі на будь-який смак, тому десь заспокоїти цей запал потрібно було.

І як тут, звісно, ​​не згадати ім'я Коула Палмера! Найкращий трансфер Челсі в епоху Боелі-Егбалі з ноги увірвався в бомбардирські перегони АПЛ, оформивши у ворота чайок цілий покер! Ще один такий перформанс — і англієць, який, до слова, провів усе Євро-2024 у статусі гравця ротації, зрівняється з Ерлінгом Голандом, якому ми завчасно встигли вручити його третю "Золоту бутсу". Певне, поспішили, і Палмер знову готовий стати головним конкурентом норвезького вікінга, але вже в цьому сезоні.

Челсі — Брайтон 4:2

Голи: Палмер, 21, 27 (пен), 31, 41 - Рюттер, 7, Балеба, 34

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвілл, Кукурелья (Вейга, 70) — Кайседо, Фернандес (Лавія, 79) — Мадуеке (Нету, 63), Палмер, Санчо (Мудрик, 71) — Джексон (Нкунку, 79)

Брайтон: Вербрюгген — Кадіоглу (Енсісо, 71), Вебстер (Жуліо, 57), Данк, Еступіньян — Гіншелвуд, Віффер (Аярі, 57), Балеба — Рюттер (Мінте, 71), Велбек (Фергюсон, 81), Мітома

Попередження: Фернандес, Кукурелья, Фофана — Данк, Еступіньян

"У нас були шанси відігратися, але червона картка змінила гру. Рахунок був лише 0:1, ми могли зробити камбек", — заявив головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг після розгромної поразки від Тоттенгема на Олд Траффорд. Звісно, щось же треба говорити, коли твоя команда вдруге в цьому сезоні поступається прямому конкуренту вдома з рахунком 0:3, але де нідерландський фахівець побачив ті моменти — велике питання.

Сухі факти: вилучення Бруну Фернандеша, який знову "довів" свої "неймовірні" капітанські здібності, відбулося на 42-ій хвилині першого тайму. До перерви Манчестер Юнайтед мав загалом три удари у бік воріт Гульєльмо Вікаріо у порівнянні з 12 у "шпор". До того ж, слід зазначити, яким чином Юнайтед пропустив свій перший гол: центральний захисник Тоттенгема Міккі ван де Вен на швидкості пройшов майже усе поле до штрафного майданчика Андре Онана, здійснив простріл, а Бреннан Джонсон відправив м'яч фактично у пусті ворота. І це все на третій хвилині.

Що змінила червона картка Фернандеша у грі? Тільки наблизила Тоттенгем до перемоги, на яку команда Анже Постекоглу напрацьовувала з першої до останньої хвилини. А "камбек" МЮ на Олд Траффорд ми вже бачили цього сезону проти Ліверпуля — і тоді ніяких червоних карток у команди тен Гага не було. Тільки рахунок був ідентичним...

Манчестер Юнайтед — Тоттенгем 0:3

Голи: Джонсон, 3, Кулусевські, 48, Соланке, 78

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Мартінес, Далот — Мейну (Маунт, 44), Угарте (Еріксен, 73) — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд (Гойлунн, 73) — Зіркзе (Каземіро, 46)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Дрегушін, 81), Удоджі (Спенс, 46) — Кулусевські, Бентанкур, Меддісон (Сарр, 77) — Джонсон (Бергвалль, 76), Соланке, Вернер (Мур, 77)

Попередження: Мазрауї, Далот, Маунт, Мартінес — Джонсон, Спенс, Порро

Вилучення: Фернандеш, 42

⚽️ Трилер на Емірейтс. Якщо б Лестер зміг утримати нічийний результат (а це було цілком вірогідно), то найкращим гравцем цього протистояння ми б сміливо назвали голкіпера "лісників" Мадса Германсена, який робив буквально усе, щоб відстояти камбек своєї команди. Але Арсенал — це Арсенал. У команди Мікеля Артети з'явився цей чемпіонський характер, який дозволив їм виправити наприкінці матчу усі ті проблеми, які вони самі собі створили після перерви.

Арсенал — Лестер 4:2

Голи: Мартінеллі, 20, Троссар, 45+1, Ндіді 90+4 (аг), Гаверц, 90+9 — Джастін, 47, 64

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Райс, Парті (Нванері, 85), Гаверц — Сака, Мартінеллі (Стерлінг, 74), Троссар (Жезус, 90+7).



Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі (Фатаву, 90+8), Крістіансен — Вінкс, Скіпп (Декордова-Рід, 90+1), Ндіді (Едуар, 90+8) — Буонанотте (Аю, 84), Варді, Мавідіді (Ель-Ханнус, 90+1).



Попередження: Калафіорі — Варді, Ндіді, Буонанотте

⚽️ Нічия у лондонському дербі Брентфорда та Вест Гема. Знову! Брентфорд в третьому матчі поспіль забив гол вже на першій хвилині! І якщо в когось були сумніви щодо наявності напрацювань тренерського штабу Томаса Франка саме на стартовий відрізок, то зараз всі ці сумніви мали б відпасти. До того ж, на відміну від матчів з Манчестер Сіті і Тоттенгемом, цього разу проти "молотобійців" гравці Брентфорда змогли здобути до свого активу бодай одне очко.

Брентфорд — Вест Гем 1:1

Голи: Мбемо, 1 - Соучек, 54

Брентфорд: Флеккен — Аєр, Ван ден Берг, Піннок, Коллінз, Льюїс-Поттер — Шейд (Ярмолюк, 60), Янельт, Дамсгор — Карвалью (Емре Конак, 85), Мбемо

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Тодібо, Кілман, Палмьєрі (Мавропанос, 46) — Родрігес, Соучек — Боуен (Ірвінг, 90), Пакета (Інгз, 76), Кудус (Солер, 46) — Антоніо (Саммервілл, 76)

Попередження: Ярмолюк, Льюїс-Поттер — Палмьєрі, Кілман

⚽️ Перша перемога Евертона у сезоні АПЛ. Повернення Віталія Миколенка після проблем зі здоров'ям до стартового складу "ірисок" співпало з тим, що його команда вперше за шість турів набрала до свого активу усі три очки. Однак, звичайно, героєм цього матчу є вінгер Евертона Двайт Макніл, який записав на свій рахунок дубль. Крістал Пелес, у свою чергу, вже в зоні вильоту і поки що є головним розчаруванням з погляду саме результатів, але не з точки зору самої гри. Списувати "орлів" з рахунків поки що зарано.

Евертон — Крістал Пелес 2:1

Голи: Макніл, 47, 54 - Геї, 10

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Мангаля (Гана Гує, 83), Дукуре — Ліндстрем (Гаррісон, 46), Макніл (Гарнер, 83), Ндіає — Калверт-Льюїн

Крістал Пелес: Гендерсон — Муньйос, Лакруа, Геї, Мітчелл — Вортон (Г'юз, 88), Лерма, Камада (Сарр, 62) — Нкетіа (Шлупп, 73), Езе — Матета

Попередження: Калверт-Льюїн, Пікфорд

⚽️ Фулгем завдав Ноттінгем Форест першої поразки. А ось і "стерильні" хлопці з Ноттінгема дали першу осічку після досить непростого календаря, причому переможця протистояння з "дачниками" визначив єдиний гол з пенальті у виконанні Рауля Хіменеса. Колись це мало статися, але, заради справедливості, сама гра більше нагадувала ту, що мала б закінчитися нічийним результатом.

Ноттінгем Форест — Фулгем 0:1

Гол: Хіменес, 51 (пен)

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Вільямс, 84) — Єйтс, Ворд-Праус (Соса, 75) — Домінгес (Гадсон-Одої, 57), Авонії (Еланга, 46), Андерсон (Сілва, 57) — Вуд

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Берге, 69), Лукич (Рід, 83) — Траоре (Нельсон, 69), Сміт-Роу (Діоп, 88), Івобі — Хіменес (Муніз, 83)

Попередження: Єйтс, Мурільйо — Тете, Лукич, Лено, Рід

⚽️ Ліверпуль не без проблем переміг Вулвергемптон та очолив турнірну таблицю. Пенальті цими вихідними приніс переможний результат і Ліверпулю. Вулвергемптон зараз сміливо можна вважати головним аутсайдером цього сезону Прем'єр-ліги разом із Саутгемптоном, що відображається і на становищі команди в турнірній таблиці АПЛ, тому будь-якого іншого результату, окрім перемоги, від підопічних Арне Слота тут і не чекали. І так, поки Арсенал і Манчестер Сіті влаштовують між собою всілякі "війни" що полі, що в пресі, Ліверпуль за підсумками шести турів тихенько став лідером АПЛ... Поки що робити якісь висновки зарано, але з реалізацією мерсісайдцям потрібно щось робити – це точно.

Вулвергемптон — Ліверпуль 1:2

Голи: Аїт-Нурі, 57 - Конате, 45+2, Салах, 59 (пен)

Вулвергемптон: Джонстон — Семеду, Буено (Дойл, 78), Тоті, Аїт-Нурі — Андре — Бельгард (Форбс, 53), Гомес, Леміна, Кунья — Странд Ларсен (Хі Чхан, 68)

Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 89) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї (Джонс, 73), Діас (Гакпо, 73) — Жота

Попередження: Андре, Форбс — Александер-Арнольд, Жота, Конате.

⚽️ Дубль Делапа відібрав очки у Астон Вілли. Про те, що команда Кірана Маккенни зможе нас здивувати, і що за нею точно буде цікаво поспостерігати в АПЛ, говорилося ще на початку сезону. У "трактористів" видався вкрай непростий старт кампанії через високий рівень суперників, але після поразок від Ліверпуля і Манчестер Сіті відбулися чотири нічиї поспіль — зокрема цими вихідними з Астон Віллою. Здавалося, що ось-ось спрацює "магія Джона Дурана", і форвард бірмінгемцем знову стане рятівником своєї команди, але не цього разу... У той же час вихованець Ман Сіті Ліам Делап став рятівником для Іпсвіча, оформивши у ворота Астон Вілли гарний дубль.

Іпсвіч — Астон Вілла 2:2

Голи: Делап, 8, 73 - Роджерс, 15, Воткінс, 32

Іпсвіч: Мурич — Туанзебе, О'Ши, Грівз, Девіс — Морсі (Шмодікс, 90), Філліпс (Тейлор, 69) — Огбене (Бернс, 69), Гатчінсон, Кларк (Гірст, 90) — Делап (Луонго, 90)

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Пау Торрес, Дінь (Матсен, 84) — Онана, Тілеманс (Барклі, 85) — Бейлі (Філоджин, 64), Роджерс (Дуран, 64), Ремзі — Воткінс (Буендія, 84)

Попередження: Морсі, Делап, Туанзебе, Грівз — Дін

⚽️ Борнмут завдав Саутгемптону чергової поразки. В останньому матчі турі обійшлося без сенсацій: Ілля Забарний та компанія розібралися із претендентом на виліт ще у першому таймі, а потім у економному режимі довели поєдинок зі "святими" до логічної перемоги. Еванілсона вітаємо з дебютним голом в АПЛ за Борнмут, а Саутгемптон на даному етапі привітати особливо і нема з чим — одного Аарона Рамсдейла команді замало.

Борнмут — Саутгемптон 3:1

Голи: Еванілсон, 17, Уаттара, 32, Семеньйо, 39 — Гарвуд-Белліс, 51

Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті — Семеньйо (Сіністерра, 89), Таверньєр (Скотт, 76), Уаттара (Клюйверт, 61) — Еванілсон (Унал, 76).



Саутгемптон: Рамсдейл — Сугавара, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Тейлор — Даунс, Угочукву (Стюарт, 46) — Корне (Бреретон, 46), Фернандеш, Фрейзер (Арібо, 46) — Діблінг.



Попередження: Таверньєр, Керкез — Фернандеш, Сугавара, Діблінг, Даунс, Лаллана

Найкращий тренер: АНЖЕ ПОСТЕКОГЛУ (Тоттенгем)

