Україна

Марлон Гомес поділився враженнями від першого спарингу зимового міжсезоння.

Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес прокоментував нічийний результат у контрольному матчі проти загребського Динамо (2:2).

"Я надзвичайно радий повернутися на поле, щасливий, що ми знову зібралися всі разом – грати у футбол та демонструвати наш рівень. Ми дійсно ретельно готувалися до цього поєдинку. І я також вважаю, що це гарна підготовка для нас, аби повернутися в ритм Ліги чемпіонів та УПЛ.

У першу чергу, ми надзвичайно багато акцентуємо увагу на наших фізичних кондиціях, оскільки повернулися після двотижневої відпустки, тож маємо набрати найкращу форму. І також відпрацьовуємо вихід з оборони, гру в короткий пас, переходи із захисної фази в атакувальну.

Як я вже зазначив, ми всі потроху повертаємося у свою найкращу форму, і я вважаю, що Шахтар – як на тренерському рівні, так і в цілому клуб – виконує чудову роботу з точки зору повернення гравців у їхні найкращі фізичні кондиції. Звичайно, мені, мабуть, ще трошки бракує, оскільки відпустка була доволі тривалою, але гадаю, що я вже близький до повернення своїх найкращих фізичних кондицій.

Новий формат Ліги чемпіонів? Футбол – гра, що постійно змінюється та ніколи не стоїть на місці, і новий формат Ліги чемпіонів – не виняток, а лише підтвердження цього правила. Я вважаю, що новий формат є досить цікавим. Так, звісно, він впливає на наш звичний графік, але це аж ніяк не впливає на мій рівень самовіддачі, на моє бажання грати за Шахтар, грати на найвищому рівні. Це те, про що я мріяв з дитинства. Ліга чемпіонів – моя мрія ще змалечку. Тому, вважаю, все, що ми можемо робити – це бути професіоналами та продовжувати викладатися на всі сто відсотків", — наводить слова Марлона прес-служба "гірників".

Раніше своїми думками після гри поділився головний тренер Шахтаря Маріно Пушич.