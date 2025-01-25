Україна

Дмитро Кутаков працював на матчах УПЛ упродовж десяти років.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо справи про колишнього арбітра ПФЛ та УПЛ Дмитра Кутакова, який останнім часом працював спостерігачем арбітражу. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

47-річний арбітр отримав дискваліфікацію на три роки, протягом яких він не зможе займатися адміністративною та спортивною діяльністю.

"Розглянувши матеріали, надані комітетом з етики та чесної гри, щодо можливих порушень кодексу етики та чесної гри спостерігачем арбітражу Дмитром Кутаковим, заборонити йому здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), строком на три роки за недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме: обов’язку утримуватися від будь-якої поведінки, що шкодить або може зашкодити чесності матчів та змагань; обов’язку не застосовувати у своїй діяльності методів і способів, що можуть мати незаконний або неправомірний вплив на хід та/або результат матчу або змагань, із метою отримання переваги для себе або третьої особи", — йдеться у заяві УАФ.

Кутаков працював арбітром з 2005 року, після чого того ж року почав судити поєдинки Другої ліги. В УПЛ він відсудив понад 80 матчів, після чого почав працювати в УАФ.