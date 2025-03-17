Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 16 березня 2025 року.

Завершилася 1117 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (Hromadske)

- Генштаб показав карту, на якій Суджа більше не під контролем ЗСУ. У Генеральному штабі ЗСУ показали карту бойових дій, на якій зображено, що Суджа в Курській області рф більше не перебуває під контролем українського війська. Також напередодні про захоплення Суджі писав аналітичний проєкт DeepState.

- Підозрюваного у вбивстві Демʼяна Ганула відправили під варту. 46-річного військовослужбовця з Київщини, якого підозрюють у вбивстві активіста Демʼяна Ганула, відправили під варту без права внесення застави.

- Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Генерального штабу ЗСУ. Ним став генерал-майор Андрій Гнатов, який до цього був заступником очільника Генштабу.

- Генеральна директорка Міжнародного аеропорту "Львів" Тетяна Романовська заявила, що летовище може відновити роботу вже у квітні-травні 2025 року.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом, від початку цієї доби відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

За сьогодні російські терористичні війська завдали одного ракетного (одна ракета) та 64 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки. Одне боєзіткнення наразі триває. Ворог завдав авіаудару по Удах.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська. Українські захисники вже зупинили вісім з дев’яти ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Новомихайлівки і Нового. Три боєзіткнення тривають дотепер.

Три ворожих штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших захисників в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного. Сили оборони відбили дві атаки загарбників, триває бій.

Чотирнадцять разів росіяни йшли вперед на позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька та Дружби, на даний час тривають три боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби окупанти 15 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Успенівка, Ясенове, Андріївка. Наші захисники зупинили 14 штурмових дій, на даний час точиться бій. Авіаудару КАБами зазнав Покровськ.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 303 окупанти, з них 152 — безповоротно. Також українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, 11 мотоциклів, два засоби супутникового зв’язку, чотири пункти управління БпЛА. До того ж, пошкодили танк, міномет, мотоцикл та один автомобіль росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах Костянтинополя, Скудного та в Шевченко. Одне боєзіткнення не вщухає до цього часу. КАБи противник скинув на Новопавлівку.

На Гуляйпільському напрямку загарбник атакував в районах Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя. Сили оборони відбили всі шість атак окупантів. Некерованими авіаційними ракетами ворог також бив по Новополю, Новодарівки, Гуляйполю, КАБи скинув на Шевченко.

На Оріхівському напрямку агресор шість разів атакував позиції наших захисників в бік населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Жереб’янки. Бої продовжуються в трьох локаціях. Авіаудару зазнала Комишуваха.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Ольгівці, Токарівці та Миколаївці.

На Курщині з початку доби українські воїни відбивали 13 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, також здійснив 247 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 31-ої окремої механізованої бригади, 40-ої окремої бригади берегової оборони, 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 95-ої окремої десантно-штурмової бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Міністр оборони Умєров доповів про виконання задач щодо ППО – ракети для "айріс-т", "насамсів" та "сампт". Є хороші результати по контрактуванню артилерії: будуть додаткові снаряди для нашої армії. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного "Рамштайну" – готується у Брюсселі. Працюємо й над конкретною системою гарантій безпеки для України: цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються".