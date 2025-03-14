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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 13 березня 2025 року.

Завершилася 1114 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- президент рф володимир путін оголосив, що росія виступає за перемир’я з Україною на 30 днів, але є "нюанси". Зокрема, він заявив, що Україна може використати перемир’я для отримання зброї чи мобілізації. Окрім того, каже, що наразі незрозуміло, як контролюватимуть та верифікуватимуть припинення вогню. Водночас президент України Володимир Зеленський назвав маніпуляцією начебто готовність путіна до перемир’я. А президент США Дональд Трамп сказав, що заява російського лідера була "неповною".

- "Європейська правда", покликаючись на власні джерела, пише, що Україна представила американській делегації на зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня власні "червоні лінії" в переговорах щодо припинення війни. Так, українська сторона запевнила США, що Київ не погодиться відмовитися від членства в НАТО. Крім того, Україна не буде готова прийняти будь-які обмеження чисельності власної армії.

- У соцмережах шириться відео з імовірною стратою щонайменше п'яти беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян, розповів омбудсмен Дмитро Лубінець. Він направив листи до ООН та Червоного Хреста.

- Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі про масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року, внаслідок яких загинули 48 людей. Дійшов висновку, що, хоча можливості української влади були обмежені, вона все одно не зробила всього, щоб запобігти реальному та безпосередньому ризику для життя людей.

- У Верховній Раді підтримали законопроєкт, який передбачає зменшення наполовину суми штрафу за неоновлені військово-облікові дані та ухиляння від служби. Однак за умови, що військовозобов’язаний добровільно сплатить цю суму протягом десяти днів.

- Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Ці кошти забезпечили доходами від заморожених російських активів. Їх спрямують на пріоритетні потреби державного бюджету.

- Зеленський підписав закон щодо придбання обладнання, яке необхідне для будівництва двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомили у Верховній Раді.

- США відновлюють постачання для України модернізованих авіабомб GLSDB на тлі виснаження запасів ракет ATACMS. Про це пише Reuters, покликаючись на власні джерела.

- Кіта Келлога, якого Трамп на початку своєї каденції обрав спецпосланцем у справах щодо України, усунули через його нібито "занадто проукраїнську позицію". Про це пише NBC News. Ще один чиновник з адміністрації Трампа підтвердив виданню NBC, що росія не хотіла, аби Келлог був залучений до мирних переговорів щодо війни в Україні.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час загалом відбулося 128 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 76 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу. Окрім того, загарбники залучили для ударів 1043 дрони-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка, три боєзіткнення ще тривають. Авіаударів зазнали Гранів та Козача Лопань.

Тричі ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Голубівки, Загризового та Богуславки.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак в районі Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки. Чотири атаки ще тривають.

Сім штурмових дій противника відбили наші оборонці в районі Верхньокам’янського та Білогорівки на Сіверському напрямку.

На даний час на Краматорському напрямку відбулась одна ворожа атака. Ворог атакує в районі Часового Яру. Наші захисники дали гідну відсіч.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 13 ворожих атак в районах Торецька та Дружби, 11 атак зупинено Силами оборони, дві — тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 41 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка. Шість боєзіткнень досі тривають. Авіація противника завдала авіаударів КАБами по районах населених пунктів Покровськ, Олександропіль, Гродівка, Сухий Яр, Новопавлівка, Новоукраїнка, Звірове, Леонтовичі, Олексіївка. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 344 особи вбитими та пораненими. Наші воїни знищили три міномети, дві гармати, вісім одиниць автомобільної техніки, 11 мотоциклів, самохідну артилерійську установку, вісім терміналів супутникового зв’язку, чотири пункти управління БпЛА та два окопних засоби РЕБ окупантів. Також українські захисники уразили три пункти управління БпЛА та гармату ворога.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі атаки. Ворог намагався прорватися поблизу Костянтинополя. Авіаудару зазнала Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили п’ять атак в районах Новосілки та Новополя, в одній локації ще триває бій. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новопіль, Залізничне, Гуляйполе, Шевченко та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили шість атак загарбників в районі Степового, П’ятихаток, Вільного Поля, Рівнополя, Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки, ще вісім боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаударів в районах Новоандріївки та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаудару по району населеного пункту Львове.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили 14 атак противника, ще сім боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали 29 авіаударів, застосувавши 45 керованих авіабомб та здійснили 183 артилерійські обстріли.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз ми всі почули з росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. путін часто так робить – не каже "ні" напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції.

Була американська пропозиція щодо безумовної тиші в небі, на морі та на фронті. Ми в Україні сприйняли цю пропозицію. Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль і верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно. Ми говорили про це американським представникам, про це знають і наші європейські партнери, усі наші партнери у світі.

Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це росія. Їм треба війна. путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити росію до завершення війни".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!