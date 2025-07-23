Україна

Матчі поділені на чотири дні.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів другого туру нового сезону УПЛ-2025/26.

Другий тур розпочнеться у п'ятницю, 8 серпня, матчем між дебютантом УПЛ Полтавою та рівненським Вересом.

Донецький Шахтар проведе свій матч у неділю, 10 серпня, проти львівських Карпат.

На понеділок винесено матч між луганською Зорею та Кудрівкою.

Дата проведення матчу Рух – Динамо Київ буде визначено додатково в залежності від результатів "біло-синіх" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

УПЛ. 2 тур

8 серпня (п’ятниця)

Полтава — Верес 15:30

9 серпня (субота)

Кривбас — Металіст 1925 13:00

ЛНЗ — Епіцентр 15:30

10 серпня (неділя)

Оболонь — Олександрія 13:00

Полісся — Колос 15:30

Карпати — Шахтар 18:00

11 серпня (понеділок)

Зоря — Кудрівка 18:00

Раніше повідомлялося, що Оболонь — найвіковіша команда УПЛ-2024/25.