Матчі поділені на чотири дні.
Рух - Динамо Київ, ФК Динамо Київ
23 липня 2025, 14:00
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів другого туру нового сезону УПЛ-2025/26.
Другий тур розпочнеться у п'ятницю, 8 серпня, матчем між дебютантом УПЛ Полтавою та рівненським Вересом.
Донецький Шахтар проведе свій матч у неділю, 10 серпня, проти львівських Карпат.
На понеділок винесено матч між луганською Зорею та Кудрівкою.
Дата проведення матчу Рух – Динамо Київ буде визначено додатково в залежності від результатів "біло-синіх" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
УПЛ. 2 тур
8 серпня (п’ятниця)
Полтава — Верес 15:30
9 серпня (субота)
Кривбас — Металіст 1925 13:00
ЛНЗ — Епіцентр 15:30
10 серпня (неділя)
Оболонь — Олександрія 13:00
Полісся — Колос 15:30
Карпати — Шахтар 18:00
11 серпня (понеділок)
Зоря — Кудрівка 18:00
Раніше повідомлялося, що Оболонь — найвіковіша команда УПЛ-2024/25.