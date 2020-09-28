Украина: Первая лига

Клуб из Житомира рискует не доиграть сезон второго по силе дивизиона Украины.

Футбольный клуб Поселье рискует не доиграть текущий сезон Первой лиги. Команда из Житомира финансируется городским советом, а другая половина средств выделяется Житомирской областной государственной администрацией.

Годовой бюджет Полесья составляет 9,6 миллионов гривен, при этом Житомирский городской совет выделил клубу 4,8 миллионов гривен. Область, в свою очередь, недофинансировала 3,5 миллионов гривен, из-за чего Полесье рискует сняться с Первой лиги.

"На игру 16 октября в Сумах с Альянсом денег на выезд не будет. Не только на зарплату, но и для всех текущих расходов на функционирование клуба. Кроме 1,3 миллионов гривен клуб не получил ни копейки".

"Когда была акция ультрас Полесья, то к ним выходил глава области Виталий Бунечко и сказал, что я вам гарантирую, что до конца года клуб будет профинансировано в размере 4,5 миллионов гривен", — приводит слова директора Полесья Владимира Загурского официальный Facebook-аккаунт клуба.

После трех туров житомирское Полесье занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе пять набранных пунктов.